У Путина назвали условия для проведения встречи с Зеленским

Ни Украина, ни Москва, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не заинтересованы во встрече ради встречи.

Встреча между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может быть проведена при некоторых условиях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на Восточном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

По его словам, для организации переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по урегулированию полномасштабной войны необходимо "построить фундамент тех договоренностей", которые были бы закреплены на наивысшем уровне.

Песков подчеркнул, что ни Украине, ни России не нужда встреча ради встречи.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — продолжил пресс-секретарь Владимира Путина и добавил, что на сегодняшний день речи об организации переговоров между президентами не идет.

Во время выступления на ВЭФ-2022 Дмитрий Песков также анонсировал поездку президента РФ на оккупированный Донбасс. Конкретных сроков пресс-секретарь главы Кремля не озвучил, но заверил, что подобный визит Владимира Путина обязательно состоится.

Стоит отметить, что в конце августа в немецких СМИ появлялась информация, что левое крыло партии канцлера ФРГ Олафа Шольца требует прекратить поставки вооружения в Украину и возобновить переговорный процесс с РФ о прекращении полномасштабной войны. Помимо этого, соратники политика рассматривают коммунистический Китай в качестве посредника, который может наладить контакты между Киевом и Москвой.