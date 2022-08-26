Левое крыло партии Шольца требует прекратить поставки оружия в Украину, — Der Spiegel

Соратники канцлера, по данным журналистов, также рассматривают Китай в качестве возможного посредника, который будет участвовать в диалоге между Киевом и Москвой.

Левое крыло Социал-демократической партии Германии, от которой на должность канцлера ФРГ был выдвинут Олаф Шольц, призывает перестать вооружение в Украину и возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом говорится в материале издания Dep Spiegel.

В частности, в распоряжении журналистов появилось обращение представителей левого крыла СДПГ, которые требуют исключительно дипломатическим путем прекратить полномасштабную войну в Украине. Заявление также подписали экс-канцлер Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Соратники канцлера Олафа Шольца по партии утверждают, что поставки вооружения в Украину приведут только к дальнейшей эскалации конфликта.

"Продолжение войны приведет только к новым смертям и разрушениям. Нам нужно прекращение огня как можно скорее в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", — цитирует Der Spiegel обращение политиков.

В случае, если левое крыло СДПГ добьется своего, страны-члены Европейского Союза будут концентрировать свои усилия исключительно в дипломатическом направлении и займутся поиском возможного посредника между Россией и Украиной. Журналисты не исключают, что таким может стать коммунистический Китай, который продолжает поддерживать тесные отношения с Кремлем.

"Спираль эскалации должна быть остановлена. Поэтому при каждой поставке оружия важно тщательно взвесить и продумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в войну и спровоцирует соответствующие реакции. Необходима новая попытка глобальной политики разрядки. Безопасность и мир не могут быть взаимно вооружены", — подытожил Spiegel, сообщая о заявлении левого крыла СДПГ.

Напомним, 25 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Германии. В ходе визита политики пообещал продолжать оказывать военную помощь Украине и поставлять тяжелое вооружение.

Также Олаф Шольц рассказал, какое оружие Германия не будет поставлять оружие на нужды ВСУ. По словам канцлера ФРГ, Украина не получит вооружение, с помощью которого она сможет наносить удары по территории России.