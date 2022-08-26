Я считаю это принципом: Шольц рассказал, какое оружие Германия отказывается поставлять Украине

Канцлер Германии опасается, что война России с Украиной может перерасти в Третью мировую войну. Поэтому некоторые виды вооружений ФРГ не будет поставлять Киеву, чтобы избежать эскалации.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, которым она сможет быть по территории России. Об этом он заявил во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге, пишет Укринформ.

По словам канцлера, главная цель – чтобы президент РФ Владимир Путин не выиграл войну, а территориальная целостность Украины была сохранена. При этом, что касается поставок оружия, Шольц ориентируется на США и президента Байдена.

"Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию рф. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И потому мы смотрим, что делают другие", — сказал Шольц.

Канцлер Германии опасается, что поставки определенных видов оружия могут спровоцировать Третью мировую войну.

При этом Шольц осудил захватническую войну России. Он сказал, что это нарушение тех принципов, которые десятилетия назад согласовала Европа и весь мир. Нельзя менять границы с помощью силы, опираясь на то, что происходило столетия назад. В противном случае войны будут вестись еще веками.

Войну Шольц назвал "империалистическим нападением". Он напомнил, что Германия помогает Украине, поставляя Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные танки Gepard, радары, систему IRIS-T, которой пока нет даже на вооружении Бундесвера.

Путин считает демократию вирусом

Также Шольц заявил, что президент РФ Путин считает демократию и свободу опасным вирусом, который заразен и опасен для него. По его словам, Путин вредит своему народу. Для того чтобы нормализовать отношения власти РФ должны признать, что у них нет права навязывать свою волю Украине.

Ранее Фокус писал, что Шольц посетил украинских военных в Германии. Учения украинских военных проходят на полигоне Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн. Канцлер заявил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения. Он подчеркнул, что наша страна имеет право защищать целостность, независимость и суверенитет.

Еще напомним, что Германия передаст Украине ракеты IRIS-T в ближайшие недели. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок анонсировала поставки ВСУ новой разновидности систем стоимостью 400 тысяч евро. IRIS-T есть на вооружении 10 стран.