Я вважаю це принципом: Шольц розповів, яку зброю Німеччина відмовляється постачати Україні

Канцлер Німеччини побоюється, що війна Росії з Україною може перерости у Третю світову війну. Тому деякі види озброєнь ФРН не постачатиме Києву, щоб уникнути ескалації.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою вона зможе бути по території Росії. Про це він заявив під час "Діалогу з громадянами" у Магдебурзі, пише Укрінформ.

За словами канцлера, головна мета – щоб президент РФ Володимир Путін не виграв війну, а територіальну цілісність України було збережено. При цьому, щодо поставок зброї, Шольц орієнтується на США і президента Байдена.

"Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не постачатиме зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини побоюється, що постачання певних видів зброї можуть спровокувати Третю світову війну.

При цьому Шольц засудив загарбницьку війну Росії. Він сказав, що це порушення тих принципів, які десятиліття тому узгодила Європа та весь світ. Не можна змінювати кордону з допомогою сили, спираючись те що, що відбувалося століття тому. Інакше війни вестимуться ще століттями.

Війну Шольц назвав "імперіалістичним нападом". Він нагадав, що Німеччина допомагає Україні, постачаючи Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні танки Gepard, радари, систему IRIS-T, якої поки що немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Путін вважає демократію вірусом

Також Шольц заявив, що президент РФ Путін вважає демократію та свободу небезпечним вірусом, який заразний та небезпечний для нього. За його словами, Путін шкодить своєму народові. Для того, щоб нормалізувати відносини влади РФ, повинні визнати, що у них немає права нав'язувати свою волю Україні.

Раніше Фокус писав, що Шольц відвідав українських військових у Німеччині. Навчання українських військових відбуваються на полігоні Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн. Канцлер заявив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння. Він наголосив, що наша країна має право захищати цілісність, незалежність та суверенітет.

Ще нагадаємо, що Німеччина передасть Україні ракети IRIS-T найближчими тижнями в. Глава німецького МЗС Анналена Бербок анонсувала постачання ЗСУ нового різновиду систем вартістю 400 тисяч євро. IRIS-T є на озброєнні 10 країн.