Виліз на Gepard і пообіцяв Україні підтримку: Шольц відвідав українських військових у Німеччині (фото, відео)

Канцлер заявив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння. Він наголосив, що наша країна має право захищати цілісність, незалежність і суверенітет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц побував в українських солдат, які тренуються на зенітних самохідних установках Gepard. Він зазначив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, пише Bild.

Навчання українських військових відбуваються на полігоні Путлос на землі Шлезвіг-Гольштейн.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну й ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність і суверенітет", — сказав канцлер Німеччини.

Також Шольц оглянув один Gepard і сфотографувався біля нього. Він підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння. Канцлер зазначив, що самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК IRIS-Т здатні "захищати повітряний простір цілого міста".

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Нагадаємо, що Німеччина та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги, до якої увійдуть системи протиповітряної оборони й інше озброєння.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно німецькі ЗМІ з'ясували, як уряд Німеччини не погоджується постачати Україні важке озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Шольц спростував цю інформацію та говорив про постачання Збройним Силам України такої зброї, якої немає навіть у Бундесвері.