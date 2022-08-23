ППО, ракетні системи та тонни боєприпасів: ФРН та Канада погодили пакет допомоги Україні, — Шольц

Німеччина продовжує підтримувати Київ як в економічному, так і військовому плані, запевнив канцлер.

Німеччина та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги, до якої увійдуть системи протиповітряної оборони й інше озброєння. Про це, виступаючи на саміті Кримської платформи за допомогою відеозв'язку у вівторок, 23 серпня, заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За словами глави німецького уряду, дві держави погодили пакет військової допомоги Україні, до якого будуть додані системи протиповітряної оборони, ракетні системи, а також "тонни" боєприпасів.

"Сьогодні, коли я зустрічався з Трюдо, я висловив нашу рішучу непохитну підтримку з боку Німеччини. Ми й надалі надаватимемо зброю", — запевнив Шольц.

Німецький канцлер також зазначив, що ФРН продовжує надавати Україні економічну підтримку та допоможе у відновленні держави після закінчення повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ з'ясували, як уряд Німеччини не погоджується постачати Україні важке озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Шольц спростував цю інформацію і говорив про постачання Збройним силам України такої зброї, якої немає навіть у Бундесвері.

Раніше ЗМІ повідомили про те, як Шольц перед початком повномасштабної війни Росії проти України обіцяв президенту РФ Володимиру Путіну, що Київ не стане членом НАТО в найближчі 30 років.