Шольц переконував Путіна, що Україна не вступить у НАТО протягом найближчих 30 років, – ЗМІ

Російський президент, за словами канцлера Німеччини, не уявляв існування Білорусі та України як окремих країн. До початку війни Володимир Путін хотів поділити фломастером карту Європи.

Перед російським вторгненням німецький канцлер Олаф Шольц запевняв президента РФ Володимира Путіна, що Україна не вступить у НАТО протягом найближчих 30 років. Про це пише німецьке видання Die Welt із посиланням на бесіду Шольца з колишнім генералом Бундесверу Клаусом Віттманом.

"Цього не відбудеться у найближчі 30 років. У Путіна абсолютно абсурдні ідеї. Війна, яку розпочав Путін, явно мала на меті завоювати сусідню країну", — наводить газета слова Шольца.

[ + – ] Путін говорив про неможливість існування Білорусі та України як окремих держав

Говорячи про причину, через яку члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабної війни, Шольц заявив, що НАТО ніколи не загрожував Росії.

Путін хотів розділити Європу

Шольц згадав, як Путін говорив про неможливість існування Білорусі та України як окремих держав.

"У Путіна дійсно була ідея провести фломастером картою Європи і сказати: "Це моє, а це ваше". Але з нами це не спрацює", — заявив він.

Віттман розкритикував рівень військової підтримки Києва з боку Берліна, зазначила газета Berliner Zeitung.

Військовий звинуватив Шольца у відсутності лідерства. За його словами, складається враження про залякування Путіним глави німецького уряду.

Канцлер наголосив на неможливості укладання "продиктованого миру" для України.

Нагадаємо, що раніше німецькі ЗМІ з'ясували, як уряд Німеччини не погоджується постачати Україні важке озброєння. Спочатку йшлося про САУ Panzerhaubitze 2000.

Німецький канцлер спростовував ці відомості і говорив про постачання ЗСУ такої зброї, якої немає у Бундесвері. Німеччина поставила протитанкові та зенітні системи, РСЗВ, самохідні гаубиці, радари для контрбатарейної боротьби, нелетальне озброєння та інше обладнання, зазначав політик.

Шольц також був проти заборони на видачу віз та в'їзд росіян до країн Євросоюзу.