Шольц убеждал Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет, – СМИ

Российский президент, по словам канцлера Германии, не представлял существования Беларуси и Украины как отдельных стран. До начала войны Владимир Путин хотел разделить фломастером карту Европы.

Перед российским вторжением немецкий канцлер Олаф Шольц уверял президента РФ Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на беседу Шольца с бывшим генералом Бундесвера Клаусом Виттманом.

"Этого не произойдет в ближайшие 30 лет. У Путина совершенно абсурдные идеи. Война, которую начал Путин, явно имела цель завоевать соседнюю страну", – приводит газета слова Шольца.

[ + – ] Путин говорил о невозможности существования Беларуси и Украины как отдельных государств

Говоря о причине, по которой члены НАТО якобы не учли интересы России в сфере безопасности до начала полномасштабной войны, Шольц заявил, что НАТО никогда не угрожало России.

Путин хотел разделить Европу

Шольц вспомнил, как Путин говорил о невозможности существования Беларуси и Украины как отдельных государств.

"У Путина действительно была идея провести фломастером по карте Европы и сказать: "Это мое, а это ваше". Но с нами это не сработает", – заявил он.

Виттман раскритиковал уровень военной поддержки Киева со стороны Берлина, отметила газета Berliner Zeitung.

Военный обвинил Шольца в отсутствии лидерства. По его словам, создается впечатление о запугивании Путиным главы немецкого правительства.

Канцлер подчеркнул невозможность заключения "продиктованного мира" для Украины.

Напомним, что ранее немецкие СМИ выяснили, как правительство Германии не соглашается поставлять Украине тяжелое вооружение. Изначально речь шла о САУ Panzerhaubitze 2000.

Немецкий канцлер опровергал эти сведения и говорил о поставках ВСУ такого оружия, которого нет в Бундесвере. Германия поставила противотанковые и зенитные системы, РСЗО, самоходные гаубицы, радары для контрбатарейной борьбы, нелетальное вооружение и другое оборудование, отмечал политик.

Шольц также был против запрета на выдачу виз и въезд россиян в страны Евросоюза.