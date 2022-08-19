Германия с июня блокирует поставки тяжелого вооружения Украине, - Welt

Журналисты пишут, что Германия отказывается поставлять Киеву оружие из-за своих обязанностей перед НАТО. В Берлине игнорируют запросы, хотя частные компании готовы запустить производство.

С июня правительство Германии игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках тяжелого вооружения. Так, несколько раз в месяц в Министерстве обороны страны проходили встречи высокопоставленных чиновников, на которых украинская сторона просила увеличить поставки ранее предоставленного оружия, но просьбы оставались неуслышанными, о чем пишет немецкое издание Die Welt.

Сообщается, что на встречах также присутствовала сама министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Примечательно, что Минобороны обосновывало отказы тем, что Германия сама нуждается в этих видах оружия, так как должна выполнять свои обязательства перед НАТО. Однако министр обороны Великобритании в комментарии журналистам Die Welt заявил, что помощь Киеву никак не повлияла бы на обязательства Берлина перед Альянсом в Восточной Европе.

Какие виды вооружений Украина запрашивает у Германии?

В материале сказано, что в первую очередь речь идет об Panzerhaubitze 2000. ВСУ уже получили десять экземпляров этого оружия. Кроме того, Киев просил системы залпового огня Mars II. Их Германия поставила Украине в количестве трех единиц.

Журналисты сообщают, что также украинская сторона просила наладить поставки основных боевых танков и бронетранспортеров. Еще в апреле Киев получил предложение от немецкой оружейной группы Rheinmetall о поставках 100 боевых машин пехоты Marder и 88 основных боевых танков Leopard 1. Контракт также предусматривал обучение и поставку боеприпасов. Всего Украина должна была заплатить 268 миллионов евро, а технику получить в кратчайшие сроки. Заявка в правительство Германии была подана, но канцлер Олаф Шольц еще не отреагировал.

Германия не хочет поставлять оружие в Украину в одиночку

Издание пишет, что в конце апреля Олаф Шольц заявил, что Германия уже нарушила свою традицию, начав поставки оружия в зону боевых действий. Он также сказал, что собирается делать это и в будущем, но только в том случае, если сочтет это необходимым. Он оправдывал отказ от поставок тяжелого вооружения тем, что Германия не должна действовать в одиночку.

Но, как пишет издание, с апреля Соединенные Штаты уже поставили в Украину системы реактивного залпового огня и гаубицы. Другие западные партнеры оказывали давление на Германию, из-за чего Берлин объявил, что передаст Украине зенитные установки Gepard в количестве 30 экземпляров и самоходные гаубицы.

Сообщается, что в конце июня депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн написала Шольцу письмо, в котором попросила провести национальную конференцию по Украине для мобилизации дополнительной помощи. Однако офис Шольца незамедлительно отказал.

"Сейчас мы не будем отвечать на письмо", — процитировали ответ пресс-секретаря Шольца в издании.

Ранее Фокус писал, что в Германии опасаются усиления российской пропаганды и шпионажа. В издании пишут, что РФ будет заниматься целенаправленным распространением ложной информации в среде радикалов об нехватке газа и повышении цен.

Еще напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, если бы ЕС поставлял Украине оружие как Германия, война бы закончилась полной победой РФ. Он обвинил Европейский союз в империалистическом поведении по отношению к небольшим странам-участницам ЕС.