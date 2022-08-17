В Германии опасаются усиления российской пропаганды и шпионажа, – Spiegel

В Управлении по защите Конституции Германии ожидают, что РФ сделает ставку на экстремистов и радикалов, чтобы в стране начались массовые протесты.

На данный момент Управление защиты Конституции Германии не ожидает массовых протестов в связи с войной Украины против России, а также дефицитом электроэнергии в стране и инфляцией. Однако РФ будет распространять фейки о сильном дефиците энергии в ФРГ, который может якобы угрожать существованию страны, о чем пишет издание Spiegel.

В издании пишут, что РФ будет заниматься целенаправленным распространением ложной информации в среде радикалов об нехватке газа и повышении цен. Возможна подпитка слухов и теорий заговора. Предполагается, что РФ будет действовать более активно в плане политической разведки.

Журналисты пишут, что многие экстремисты в Германии, как правые, так и левые, хотят использовать нарратив о войне в Украине для достижения своих политических целей.

Несмотря на это, как отметили в издании, пока нельзя предсказать, могут ли начаться в Германии масштабные антигосударственные протесты.

Как рассказал глава Управления по защите конституции Германии Томас Хальденванг, задачей ведомства является отслеживание того, не используются ли законные акции протеста врагами демократии в своих целях.

Опасения у ведомства вызвал инцидент в городе Хайденау под Дрезденом. Там партия "Freie Sachsen" хотела устроить на митинге инсценированный суд над федеральным министром экономики Робертом Хабеком.

Региональная партия "Freie Sachsen" (Свободная Саксония) — основанная в 2021 году. Выступает против обязательной вакцинации против коронавируса. Партия заявляет, что демократические силы в Германии отчуждены от нужд населения. Управление по защите конституции классифицирует ее как "правую экстремистскую". Инфляцию в стране она считает результатом плохой политики правительства.

Ранее Фокус писал, что, как утверждают журналисты, у Германии не хватит газа и на 3 месяца, если РФ прекратит поставки. На данный момент хранилища заполнены на 77% в опережение графика на 2 недели.

Также напомним, что Шольц подсчитал, во сколько обойдется восстановление Украины. Канцлер Германии высказал мнение, что репарации на восстановление Украины от последствий войны в несколько раз превысят сумму, которая потребовалась Европе, чтоб восстановиться после Второй мировой.