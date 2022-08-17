У Германии не хватит газа и на 3 месяца, если РФ прекратит поставки, — Bloomberg

Власти ФРГ уже призвали граждан экономить топливо, так как наполнить хранилища осенью этого года будет сложно из-за сокращения импорта из России.

В случае, если РФ полностью прекратит поставки газа в Германию, запасов европейской страны хватит только на 2-2,5 месяца — согласно расчетам Федерального сетевого агентства, это возможно при условии, если ФРГ к ноябрю заполнит хранилища на 95%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Руководитель агентства Клаус Мюллер сообщил, что на данный момент хранилища заполнены на 77% в опережение графика на 2 недели. Журналисты объяснили, что Германия спешит заполнить хранилища в условиях приближающегося отопительного сезона и резкого сокращения поставок топлива из России по трубопроводу "Северный поток". В связи с этим немецкое правительство призывает потребителей снизить объемы использования газа, а также ввело на этой неделе новый налог на использование топлива.

Мюллер добавил, что достижение установленной федеральными властями в цели в наполнении хранилищ на 85% к октябрю может оказаться сложной задачей. В то же время цель в 95% к ноябрю и вовсе является труднодостижимой, так как для заполнения хранилищ требуется больше времени.

Напомним, 21 июля стало известно, что российская корпорация "Газпром" после небольшого перерыва, который она объясняла необходимостью проведения ремонта, возобновила поставки газа по трубопроводу "Северный поток". В то же время пропускная способность на объекте была снижена до 20% от изначальной мощности.

В конце июля немецкие власти обратились к домохозяйствам и промышленности с призывом экономить топливо.

Ранее страны Евросоюза согласовали экстренный план по добровольному сокращению потребления газа на 15%