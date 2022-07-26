Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, – СМИ
Ряд государств выступили против новых мер и требовали сделать исключения с учетом зависимости от российского газа.
Страны Евросоюза согласовали экстренный план по сокращению потребления газа на 15%. Об этом сегодня в Twitter написало немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники.
Как стало известно, план ЕС предусматривает добровольное сокращение потребления природного газа государствами-членами на 15% в период с августа этого года до конца марта следующего года.
Кто выступает против плана ЕС по газу
20 июля Еврокомиссия потребовала от стран-членов Евросоюза представить план сокращения потребления газа на 15%, чтобы компенсировать падение поставок из России.
Почти сразу же ряд стран выступили против таких мер. В частности, одним из ярых противников плана стала Испания. Так, правительство страны заявило, что будет бороться с таким решением, которое не является ни "справедливым", ни "эффективным".
"Испания не поддерживает это предложение", — подчеркнула министр экологического перехода Испании Тереза Рибера. Чиновница также отметила, что такие шаги предварительно не обсуждались. Рибера обратилась к населению страны с заверениями, что ни при каких обстоятельствах "испанские семьи не будут страдать от отключения газа или электричества в своих домах".
Аналогичную позицию заняли Португалия и Греция.
Как писало издание Financial Times, некоторые страны выступили со своими правками к плану. В частности, предложили сделать ряд исключений с учетом зависимости государства от российских поставок и объема газа в хранилищах.
Пока неизвестно, учитывает ли утвержденный Евросоюзом план какие-либо из этих правок.
Напомним, "Газпром" отключил еще одну турбину "Северного потока" на компрессорной станции "Портовая". Объявление российского монополиста вызвало ажиотаж на бирже – в Европе стоимость газа превысила отметку 1850 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз проведет зиму без российского газа.