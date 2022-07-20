Евросоюз проведет зиму без российского газа, — еврокомиссар Бретон

Страны ЕС уже готовятся увеличивать мощность атомных электростанций и станций. работающих на угле.

Зиму 2022-2023 страны Европейского союза впервые проведут без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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"Нужно будет пережить следующую зиму. А может быть и следующую", — сказал Бретон.

По его словам, чтобы восполнить дефицит в сфере энергетики, страны Евросоюза могут даже пойти на то, чтоб продлить сроки работы своих атомных и угольных электростанций. Хотя до начала полномасштабного вторжения в Украину страны-члены ЕС были настроены на отказ от угля, как от неэкологического топлива, у которого нет будущего.

Заметим, что несколько дней назад министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр указал на то, что Россия может пойти на газовый шантаж ради того, чтоб заставить Евросоюз отказаться от военной помощи Украине в борьбе с российской агрессией. В частности, "Газпром" может полностью перекрыть поставки газа в европейские страны.

Несколько ранее президент России Владимир Путин дал понять, что Европа снова начнет получать газ по ключевому трубопроводу "Северный поток-1" (СП-1), однако газопровод будет работать только на 20% мощности.

На сегодняшний день Европа ожидает возобновления работ СП-1, но Москва предупредила европейских партнеров, что пока не будет урегулирован спор по поводу санкционных комплектующих, потоки будут жестко ограничены. Иными словами, если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на турбину, отремонтированную в Канаде, прокачка газа по СП-1 сократится до 33 млн кубометров в сутки.

Кроме того, вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил что Европу ожидает самая суровая зима за последние 60 лет. К таким выводам политик пришел в связи с ростом цен на газ и электроэнергию из-за введенных санкций против РФ после начала полномасштабной войны в Украине.