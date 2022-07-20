Євросоюз проведе зиму без російського газу, — єврокомісар Бретон

Країни ЄС уже готуються збільшувати потужність атомних електростанцій та станцій, які працюють на вугіллі.

Зиму 2022-2023 країни Європейського Союзу вперше проведуть без газу. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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"Потрібно буде пережити наступну зиму. А може, наступну", — сказав Бретон.

За його словами, щоб заповнити дефіцит у сфері енергетики, країни Євросоюзу можуть навіть піти на те, щоби продовжити терміни роботи своїх атомних та вугільних електростанцій. Хоча до початку повномасштабного вторгнення в Україну країни-члени ЄС були налаштовані на відмову від вугілля, як від неекологічного палива, яке не має майбутнього.

Зауважимо, що кілька днів тому міністр економіки, фінансів, індустріального та цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мер зазначив, що Росія може піти на газовий шантаж заради того, щоб змусити Євросоюз відмовитися від військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією. Зокрема, "Газпром" може повністю перекрити постачання газу до європейських країн.

Дещо раніше президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Європа знову почне отримувати газ ключовим трубопроводом "Північний потік-1" (ПП-1), проте газопровід працюватиме лише на 20% потужності.

На сьогодні Європа очікує поновлення робіт ПП-1, але Москва попередила європейських партнерів, що поки не врегулюють суперечку щодо санкційних деталей, потоки жорстко обмежуватимуть. Іншими словами, якщо одну з газових турбін Siemens після вироблення її ресурсу не замінять на турбіну, відремонтовану в Канаді, прокачування газу по ПП-1 скоротиться до 33 млн кубометрів на добу.

Крім того, віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор заявив, що Європу чекає найсуворіша зима за останні 60 років. Таких висновків політик дійшов у зв'язку зі зростанням цін на газ і електроенергію через введені санкції проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні.