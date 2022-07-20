Газовий шантаж: Путін погрожує скоротити постачання газу через "Північний потік-1" до 20%

Російський президент запевняє, що Газпром готовий качати стільки газу, скільки потрібно. Але доки не врегулюють суперечку щодо санкцій на деталі для трубопроводу, потоки жорстко обмежуватимуть.

Президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Європа знову почне отримувати газ ключовим трубопроводом "Північний потік-1" (ПП-1), проте газопровід працюватиме лише на 20% потужності. Про нові відповідні санкційні заходи Москви пише Bloomberg.

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На сьогодні Європа очікує поновлення робіт ПП-1, але Москва попередила європейських партнерів, що поки не врегулюють суперечку щодо санкційних деталей, потоки жорстко обмежуватимуть. Іншими словами, якщо одну з газових турбін Siemens після вироблення її ресурсу не замінять на турбіну, відремонтовану в Канаді, прокачування газу ПП-1 скоротиться до 33 млн кубометрів на добу.

Коментуючи позицію Кремля, провідний експерт компанії Bluebay Asset Management Тім Еш зазначив, що Росія скорочує постачання газу, переслідуючи геополітичні цілі.

"Цілком зрозуміло, що Москва скорочує постачання з геополітичних причин — вона хоче створити європейську газову кризу цієї зими, щоб поставити Європу на коліна настільки, що вона перестане підтримувати Україну", — сказав Тім Еш, старший стратег Bluebay Asset Management.

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Видання пише, що зараз газ не надходить найбільшим газопроводом до Європи через ремонтні роботи, тоді як європейські країни намагаються поповнити запаси перед настанням зими. До початку ремонтних робіт ПП-1 прокачував газ приблизно з 40% своєї потужності. Це пов'язано з тим, що працювали дві турбіни Siemens із п'яти, що дозволяло прокачувати за добу до 60 млн кубометрів палива на добу.

Однак орієнтовно 26 липня Газпром розпочне ремонтні роботи другого агрегату на компресорній станції "Портова", і якщо доти турбіна не повернеться з Канади, прокачування газу скоротиться до 33 млн кубометрів. Крім того, Москва також обмежила постачання іншими маршрутами — через Україну, в чому звинуватила західних політиків.

"Закрили один маршрут, другий маршрут, поставили під санкції ці газоперекачувальні агрегати. Газпром готовий качати стільки, скільки потрібно. Наші партнери намагаються перекласти свої власні помилки на Газпром — це не має жодних підстав", — заявив Путін.

Раніше віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор заявив, що на Європу чекає найсуворіша зима за останні 60 років. Таких висновків політик дійшов у зв'язку зі зростанням цін на газ і електроенергію через введені санкції проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 8 липня заявив, що Росія планує відновити і може навіть збільшити постачання природного газу балтійським газопроводом "Північний потік-1" після того, як газова турбіна повернеться з Канади після ремонту.