На Європу чекає найважча зима за 60 років через війну та санкції, — віцепрем'єр Румунії

Вводити санкції проти РФ все одно було необхідно, проте європейським країнам доведеться заплатити за цей крок, упевнений румунський віцепрем'єр Хунор.

Наступна зима буде найсуворішою для всієї Європи за останні 60 років через зростання цін на газ та електроенергію, а також на тлі санкцій, запроваджених проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні. Про це в ефірі телеканалу В1 повідомив віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор.

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"Це буде важка зима, і я сподіваюся, що в нас не буде проблем із газом, але він буде дорожчим, це зрозуміло, така ситуація... Це буде важка зима, можливо, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для усієї Європи, на жаль", — висловив думку член румунського уряду.

За словами Хунора, Румунія пройде майбутній опалювальний сезон із достатніми запасами електроенергії та газу, проте "було б дуже неправильно говорити, що все ок і на нас чекає легка зима".

"Ні, на жаль, на нас чекає сувора зима, з інфляцією, викликаною війною", — сказав віцепрем'єр Румунії.

При цьому європейський чиновник зазначив, що вводити санкції проти РФ було необхідно, проте "цієї зими ми всі за це заплатимо". Також Хунор зазначив, що зараз немає жодних ознак закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав європейських лідерів запровадити ембарго на закупівлю газу з Росії в межах сьомого пакету санкцій щодо РФ. Водночас, в уряді Німеччини зазначили, що ключове завдання ЄС наразі — знайти альтернативу 158 млрд кубів газу на рік, які до цього постачала держава-агресор.

Раніше Фокус розбирався, чим допоможе Україні запровадження Євросоюзом нафтового та газового ембарго.