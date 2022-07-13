Із 1 серпня Німеччина припиняє купувати вугілля з РФ, а з наступного року — нафту

За словами заступника міністра фінансів країни, ключовим завданням ЄС є знайти альтернативу 158 млрд кубів газу на рік, які до цього постачала Росія.

Німеччина з 1 серпня припиняє закупівлю російського вугілля, з 31 грудня — нафти. Про це пише Reuters із посиланням на заяву заступника міністра фінансів країни Йорга Кукіса на конференції в Сіднеї.

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"За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля", — прокоментував він.

Як підкреслює німецький чиновник, раніше Росія постачала в Німеччину 40% вугілля та 40% нафти.

"Будь-хто, хто знає історію трубопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії в Східній Європі, знає, що порятунок від цієї залежності — справа нетривіальна, але це те, чого ми досягнемо через кілька місяців", — додав заступник міністра фінансів.

За словами Кукіса, перед Європейським Союзом сьогодні стоїть ключове завдання — знайти альтернативу 158 млрд кубів газу на рік, які постачала Росія, якщо ЄС вирішить повністю відмовитися від постачання.

Німеччина також швидкими темпами будує термінали для імпорту зрідженого газу (ЗПГ). Це має допомогти заповнити прогалину в постачанні газу. Як вважає Кукіс, незважаючи на те, що США та Катар можуть постачати в Європу близько 30 млрд кубів ЗПГ, цього все одно недостатньо, щоб закрити весь дефіцит.

На сьогодні Німеччина зосередилася на переході до нульових викидів, а також розвиває законодавство щодо відновлюваних джерел енергії. Проте газ відіграє важливу роль у такому перехідному періоді.

Нагадаємо, енергоємні компанії Франції переходять на мазут у разі дефіциту газу. Французьке виробництво прискорило виконання своїх планів, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Це можливо, якщо подальше скорочення російських постачань газу призведе до повного відключення електроенергії.

Із 11 липня Росія припинила постачати газ у Європу газопроводом "Північний потік". Зупинку трубопроводу в Росії пояснили технічними роботами. Але ще в червні Канада через антиросійські санкції затримала повернення газоперекачувальних агрегатів після ремонту.