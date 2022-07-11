Канада не віддає турбіну: "Газпром" припинив подачу газу "Північним потоком"

Зупинку трубопроводу в Росії пояснили технічними роботами. Але ще в червні Канада через антиросійські санкції затримала повернення газоперекачувальних агрегатів після ремонту.

Росія з 11 липня припинила постачати газ у Європу газопроводом "Північний потік". Про це йдеться в пресрелізі оператора Nord Stream AG.

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Газ не постачатимуть двома нитками газопроводу до 21 липня. Таке рішення пояснили плановими профілактичними роботами, тестуванням механічних компонентів і систем автоматизації.

"Графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG", — попередила компанія.

Санкції проти РФ відбилися на постачанні газу

"Газпром" ще 14 червня попередив про зниження постачання газу "Північним потоком". Причина — затримка ремонту газоперекачувальних агрегатів від компанії Siemens у Канаді.

Але канадські санкції проти РФ уплинули на повернення деталей після ремонту в Монреалі. Через це добовий обсяг постачання газу оператор знизив до 100 млн кубометрів при плановому обсязі 167 млн кубів на добу.

А 15 червня "Газпром" вивів із експлуатації ще один газотурбінний двигун. Після цього "Північним потоком" вдалося прокачати лише 67 млн кубометрів газу на добу.

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Німеччини Роберт Габек 7 липня закликав Канаду повернути турбіну, яка потрапила під санкції РФ. Україна виступила проти.

Конгрес українців у листі до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо попереджав, що доля турбіни — це "випробування рішучості Канади щодо ізоляції РФ".

"Північний потік" — що це за газопровід

Морський трубопровід "Північний потік" із Росії в Німеччину протяжністю 1224 км проходить дном Балтійського моря від бухти Портова біля російського Виборга до німецького міста Лубмін.

[ + – ] Торік газопровід "Північний потік" доставив у Європу 59,2 млрд кубометрів російського газу

Його почали будувати у 2010 році, а постачати газ почали восени 2012 року. Максимальна пропускна спроможність газопроводу — 55 млрд кубометрів на рік.

У 2021 році газопроводом "Північний потік" доставили в Європу 59,2 млрд кубометрів російського газу.

Нагадаємо, що в РФ обіцяли збільшити постачання газу "Північним потоком", якщо Канада віддасть газову турбіну.

Уряд Німеччини 21 червня хотів оголосити режим надзвичайної ситуації через проблеми з постачанням газу з РФ.