Більше газу для Європи: Росія збільшить постачання палива "Північним потоком-1"

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ремонт турбіни газопроводу — це не надуманий ремонт, а планове техобслуговування. І коли вона почне працювати, Росія зможе збільшити обсяг прокачування газу.

Росія планує відновити й навіть збільшити постачання природного газу балтійським газопроводом "Північний потік-1" після того, як газова турбіна після ремонту повернеться з Канади. Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якщо турбіна буде в справному стані, вона дозволить збільшити обсяги прокачування, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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"Якщо після ремонту турбіна запрацює, то це дозволить збільшити обсяги. Питання тільки в тому, чому так не було зроблено спочатку", — сказав Пєсков, укотре спростувавши інформацію про те, що Росія використовує свій газ як політичний важіль.

Із його слів, відправка турбіни на ремонт — це не надумана ситуація, а планове технічне обслуговування. Пєсков відкидає всі заяви на адресу Кремля про те, що російська сторона використовує газ або нафту як знаряддя політичного тиску. Він наголосив, що Росія виконує всі свої зобов'язання згідно з укладеними договорами.

"І Росія насамперед спроможна забезпечити повну енергетичну безпеку Європи", — додав Пєсков.

Німеччина просить Канаду повернути турбіну

Як повідомляє Bloomberg, учора 7 липня міністер економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до уряду Канади з проханням звільнити турбіну, яка потрапила під антиросійські санкції та має вирішальне значення для газових потоків у Європу.

Хабек вважає, що турбіну для газопроводу "Північний потік-1" треба повернути до початку ремонтних робіт у понеділок.

"Я буду першим, хто боротиметься за подальший жорсткий пакет санкцій ЄС, але жорсткі санкції означають, що вони повинні завдавати шкоди та шкоди Росії та Путіну більше, ніж нашій економіці", — сказав Хабек.

Раніше повідомлялося, на думку керівництва української газотранспортної системи, "Газпром" скоротив постачання газу до Європи з політичних міркувань. У цій ситуації Оператор ГТС України заявив про готовність збільшити прокачування газу з РФ у Європу для компенсації падіння транзиту "Північним потоком-1".

Керівництво німецької компанії Siemens Energy заявило, що звинувачення "Газпрому" на адресу компанії в зниженні постачання газу до Німеччини не мають підстав. У компанії зазначили, що постачання російського газу до Німеччини скоротилося зовсім не через несвоєчасне обслуговування турбін.