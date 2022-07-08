Больше газа для Европы: Россия увеличит поставки топлива по "Северному потоку-1"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ремонт турбины газопровода — это не надуманный ремонт, а плановое техобслуживание. И когда она заработает, Россия сможет увеличить объем прокачки газа.

Россия планирует возобновить и даже увеличить поставки природного газа по балтийскому газопроводу "Северный поток-1" после того, как газовая турбина после ремонта вернется из Канады. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если турбина будет в исправном состоянии, она позволит увеличить объемы прокачки, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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"Если после ремонта турбина заработает, то это позволит увеличить объемы. Вопрос только в том, почему так не было сделано изначально", — сказал песков, в очередной раз опровергнув информацию о том, что Россия использует свой газ в качестве политического рычага.

По его словам, отправка турбины на ремонт — это не надуманная ситуация, а плановое техническое обслуживание. Песков отвергает все заявления в адрес Кремля о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве орудия политического давления. Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства согласно заключенным договорам.

"И Россия, прежде всего, в состоянии обеспечить полную энергетическую безопасность Европы", — добавил Песков.

Германия просит Канаду вернуть турбину

Как сообщает Bloomberg, вчера 7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек публично обратился к правительству Канады с просьбой освободить турбину, попавшую под антироссийские санкции и имеющую решающее значение для газовых потоков в Европу.

Хабек считает, что турбину для газопровода "Северный поток-1" нужно вернуть до начала ремонтных работ в понедельник.

"Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший жесткий пакет санкций ЕС, но жесткие санкции означают, что они должны причинять ущерб и вред России и Путину больше, чем нашей экономике", — сказал Хабек.

Ранее сообщалось, по мнению руководства украинской газотранспортной системы, "Газпром" сократил поставки газа в Европу по политическим соображениям. В этой ситуации Оператор ГТС Украины заявил о готовности увеличить прокачку газа из РФ в Европу для компенсации падения транзита по "Северному потоку-1".

Руководство немецкой компании Siemens Energy заявило, что обвинения "Газпрома" в адрес компании в снижении поставок газа в Германию не имеют основания. В компании отметили, что поставки российского газа в Германию сократились вовсе не из-за несвоевременного обслуживания турбин.