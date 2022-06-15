Россия снова использует газ в гибридной войне против Европы — Оператор ГТС Украины

Руководство украинской газотранспортной системы подчеркивает, что россияне сократили поставки газа в Европу ради политического давления.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выступил с заявлением, в котором заверил, что в связи с ограничением работы российского газопровода "Северный Поток-1" компания готова предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для транспортировки газа в Европу.

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В пресс-службе ОГТСУ сообщили, что по состоянию на 15 июня забронированные и оплаченные "Газпромом" мощности украинской ГТС на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки. Однако фактический уровень транзита не превышает 42 млн. куб. м в сутки.

"То есть, РФ может использовать 35 млн куб м. в сутки забронированных мощностей без каких-либо дополнительных действий или затрат", — подчеркнули в пресс-службе.

Сколько газа может ежедневно проходить через "Суджу"

В компании напомнили, что ранее на точке входа "Сохрановка" произошел форс-мажор. На оккупированных территориях Луганской области зафиксировали вмешательство в режим работы ГТС Украины, а оккупационная администрация начала воровать газ. ОГТСУ тогда предложил "Газпрому" бесплатно перенести забронированные мощности в объеме 32,4 млн куб. м в сутки с точки соединения "Сохрановка" на точку соединения "Суджа". Но россияне отказались.

"В соответствии с требованиями кодекса ГТС Украины и Третьего Энергопакета ЕС, ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительные 15 млн куб.м в сутки по точке соединения "Суджа", — сообщили в компании. — Поэтому у "Газпрома" есть возможность увеличить транзит через Украину на 82,4 млн куб. м в сутки, что полностью компенсирует уменьшение объемов через "Северный Поток-1".

В ОГТСУ подчеркнули также, что мощность "Суджи" составляет почти 244 млн куб. м в сутки. Поэтому если от "Газпрома" поступит соответствующее обращение, компания может временно увеличить объемы транзита российского газа в Европу, тем самым полностью компенсируя снижение объемов транспортировки через "Северный Поток-1".

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, сокращение поставок газа через этот газопровод на 100 млн куб. м в сутки Россия объяснила технической проблемой с ее стороны. Макогон считает, что если "Газпром" заинтересован в репутации надежного поставщика, он должен предложить решение проблемы, например, задействовать доступные газопроводы Польши или Украины. Однако на практике даже забронированные и оплаченные мощности украинской ГТС россияне используют лишь на 36%.

"Так что, очевидно, вопрос не в коммерции, а в политике, — уверен Сергей Макогон. — Газ снова выступает элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС".

Как "Газпром" объяснил сокращение поставок газа

"Газпром" заявил о том, что снижение на 40% прокачки газа в Германию через трубопровод "Северный Поток-1" — вынужденная мера. Причиной якобы стали действия компании Siemens, которая не вернула после ремонта газоперекачивающие агрегаты. 12 мая немецкий технологический конгломерат Siemens заявил, что полностью покидает рынок России из-за вторжения в Украину.

Ранее Фокус подробно рассказывал о том, к чему может привести конфликт между ОГСТУ и "Газпромом". Опрошенные эксперты тогда предположили, что при такой позиции "Газпрома" объемы транзита российского газа в Европу неизменно будут сокращаться.

Напомним, оператор ГТС Украины объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в мае. По этому маршруту проходило 24% транзита российского газа через Украину. "Газпром" с форс-мажором не согласился.