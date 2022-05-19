Новый газовый вопрос: к чему приведет конфликт с "Газпромом" из-за транзита газа

Украина объявила форс-мажор из-за воровства газа на неподконтрольных территориях и остановила транзит через КС "Новопсков" и ГИС "Сохрановка". Но "Газпром" с форс-мажором не согласен и требует вернуть транзит через оккупированную территорию Украины.

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Украина и Россия в конце 2019-го года подписали контракт, согласно которому "Нафтогаз" бронирует для российского "Газпрома" мощности украинской газотранспортной системы на пять лет, до 2025 года. Минимально гарантированная прокачка от "Газпрома" по принципу "качай или плати" составляет 65 млрд кубометров газа в 2020-ом году и по 40 млрд в последующие четыре года. По результатам 2020-го года контракт позволил Украине получить доход от транзита порядка $0,5 млрд.

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Украина исправно исполняла условия транзитного контракта и с начала агрессии. Вплоть до середины мая, когда произошел инцидент, что может повлиять на транзит российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе.

Форс-мажор или нет: ОГТСУ остановил транзит через точку входа "Сохрановка"

Транзитный контракт предполагает две точки входа для потока российского газа — это "Суджа" и "Сохрановка", пояснил Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) еще в начале апреля говорил о рисках для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" из-за действий оккупантов. Спустя месяц в ОГТСУ все же объявили об остановке транзита газа через "Сохрановку" из-за вмешательства оккупантов в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока.

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"Мы почти три месяца транспортировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагом территории. Но мы сделали все, чтобы труба работала в изолированном режиме. Объем, который мы получали в "Сохрановке" на территории РФ, шел транзитом в ГИС "Шебелинка", на нашу контролируемую территорию. Этот газ на своем пути не подавался в другие газопроводы", — уточняет генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, оператор ГТС был вынужден объявить форс-мажор после сообщений о том, что система уже не работает изолированно.

"Если этот газ где-то пропадает, за него отвечает Украина. Де-факто Украина рассчитывалась бы за эту кражу. А это существенные объемы газа. Это недопустимо", — категорически заявил Макогон.

Кроме финансовых рисков, руководитель "Оператора ГТС" рассказал об угрозе безопасности всей газотранспортной системы: "ГТС работает, как единый организм. Создается давление, чтобы газ транспортировался. Это сложная диспетчерская задача. Если начинается вмешательство — кто-то сам открывает краны или запускает компрессорные станции, это может создать критическое давление и риски взрыва".

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Российский "Газпром" не видит форс-мажора в сложившейся ситуации, там настаивают, что транзит через ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" нужно продолжать. Украина же предложила "Газпрому" увеличить объемы транзита через ГИС "Суджа", так уже делали в 2020-ом году во время плановых ремонтов. Но Россия не воспользовалась этим предложением и просто прекратила подачу газа через "Сохрановку".

Таким образом, общие объемы российского газа, которые Украина транспортирует в Европу, сократились почти на треть.

"По разным причинам — очевидно, политическим, "Газпром" не номинирует на точку "Суджа" объемы, которые ему разрешает текущий контракт. Сейчас, после прекращения транзита через "Сохрановку", объем транзита составляет в среднем 62-65 млн кубометров в сутки", — говорит Роман Ницович.

Эксперты в комментариях Фокусу отмечают — при такой позиции "Газпрома" объемы транзита российского газа в Европу неизменно будут сокращаться.

"В Европу сейчас будут идти меньшие объемы, так как через "Сохрановку" ОГТСУ пускать транзит не будет точно", — сообщил Фокусу Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий. По его мнению, Украина приняла верное решение отказаться от транзита через станцию "Сохрановка", так как нет гарантий, что будет поддерживаться транзит в необходимых объемах.

"У нас нет юридических обязательств обеспечивать газовый поток в отношениях с европейскими партнерами. У нас контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Понимая, что транзитные отношения — это отношения трех, а не двух участников, и исходя из того, что наши партнеры помогают нам в отражении российской агрессии, мы выполняем свою транзитную миссию", — сказал Фокусу Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI".

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Роман Ницович подчеркивает: есть важное условие контракта "качай или плати".

"Независимо от фактических объемов заказа и использования мощностей, "Газпром" оплачивает заказанные мощности, то есть около 109 млн кубометров в сутки, что в годовом исчислении составляет 40 млрд кубометров. Это — в соответствии с тем контрактом, который мы неукоснительно соблюдаем, и требуем того же от российской стороны", — отмечает Ницович.

Так что на данный момент ситуация с транзитом газа вписывается в юридические рамки, зафиксированные в контракте. Ни уменьшение объемов поставок газа российской стороной, ни прекращение транзита через "Сохрановку" не являются нарушениями. А вот если Россия не заплатит — это станет причиной судебного иска со стороны Украины, то есть, нового арбитража.

"Там предоплата. Насколько я помню, они за май уже заплатили и скоро должны платить за июнь. Я точно не помню, потому что они платят "Нафтогазу", а "Нафтогаз" — нам", — говорит Сергей Макогон.

По его словам, в случае нового арбитража Украина сможет доказать обоснованность объявленного форс-мажора.

"Конечно, у нас есть подтверждение отбора газа на неподконтрольных территориях Украины. Согласно существующему договору даже факт объявленной или необъявленной войны — это достаточное основание для объявления форс-мажора. Я думаю, никто не будет оспаривать, что у нас идет необъявленная война", — подчеркнул Сергей Макогон.