53-летний Игорь Волобуев в прошлом занимал должность руководителя пресс-службы "Газпрома" и был сотрудником "Газпромбанка". Москва выписала ордер на его арест.

Related video

Игорь Волобуев присоединился к Силам обороны Украины после решения президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Бывший глава пресс-службы энергетического гиганта "Газмпром" недавно сменил российский паспорт на украинский. Об этом сообщает Sky News.

Бывший сотрудник Газпромбанка обратился в Владимиру Путину

53-летний Волобуев рассказал, что в прошлом году получил ранение под Бахмутом, но впоследствии вернулся на передовую и недавно научился управлять дроном.

В прошлом он занимал должность руководителя пресс-службы "Газпрома" и сотрудника "Газпромбанка".

В интервью журналистам он сказал, что родился в Украине во времена СССР, что уехал учиться и работать в Москву, но никогда не терял свои связи с Украиной.

В 2014 году он высказывался против захвата Крыма, а полномасштабное вторжение российских войск в 2022 году стало для него той последней соломинкой из пословицы, переломившей спину верблюду, отмечают журналисты.

"Мои друзья и знакомые начали звонить, и я решил, что больше не могу оставаться с России. Скажем так, прошлые восемь лет я искал моральные силы, чтобы уехать", — отметил он.

Волобуев также получил разрешение от представителей сил безопасности на въезд в Украину и уже через несколько месяцев оказался на передовой.

Он рассказал, что участвовал в боях в Луганской и Донецкой областях. Ранение, по его словам, он получил во время эвакуации раненого. При этом те, кто находились рядом с ним, погибли.

Российские власти выписали ордер на арест Волобуева, но он говорит, что не планирует возвращаться.

"Я считаю, что придет время, когда Россия официально признает его преступником. И россияне раскаятся, что слушали и выбирали его", — сказал бывший спикер "Газпрома".

Напомним, что, по оценкам ISW, в Тверской области украинские дроны уничтожили запас боеприпасов российских войск до трех месяцев.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины прорвали еще один участок границы РФ в Курской области.