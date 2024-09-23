Силы обороны прорвали еще один участок вражеской границы в Курской области (видео)

После высадки штурмовых групп украинские бойцы с помощью танка атаковали опорный пункт противника в районе населенного пункта Медвежье.

Related video

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантных войск ВСУ прорвали один из участков российской границы в Курской области. Как сообщила 23 сентября пресс-служба бригады, это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.

На опубликованном видео зафиксирован проход украинской бронетехники через инженерные заграждения противника на его территории. Далее произошла высадка штурмовых групп с последующим продвижением украинских сил вглубь российской территории.

Затем показали кадры первых боестолкновений и уничтожение опорного пункта неприятеля с использованием танков.

Хотя в публикации не говорится о конкретном месте прорыва, по некоторым данным бойцы 95-й ОДШБр прорвались в районе населенного пункта Медвежье Курской области.

Важно

Веселое, Медвежье и еще два района: ВСУ продвинулись в Курской области, — OSINT (карты)

Обстановка в Курской области

По состоянию на 20 сентября, подразделения Сил обороны Украины продвинулись в Курской области у населенного пункта Любимовка, а также в Глушковском районе.

В свою очередь противник в попытке остановить продвижение украинских сил активно применяет авиацию, нанося удары КАБами.

Комментируя расстановку сил на данном участке фронта Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский заявил, что в результате Курской операции удалось отвлечь 40 тысяч военнослужащих. По его словам, это определенным образом сказывается на общую ситуацию в российско-украинской войне.