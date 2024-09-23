Сили оборони прорвали ще одну ділянку ворожого кордону в Курській області (відео)

Після висадки штурмових груп українські бійці за допомогою танка атакували опорний пункт противника в районі населеного пункту Медвеже.

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Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантних військ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону в Курській області. Як повідомила 23 вересня пресслужба бригади, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

На опублікованому відео зафіксовано прохід української бронетехніки через інженерні загородження противника на його території. Далі відбулася висадка штурмових груп із подальшим просуванням українських сил углиб російської території.

Потім показали кадри перших бойових зіткнень і знищення опорного пункту ворога з використанням танків.

Хоча в публікації не йдеться про конкретне місце прориву, за деякими даними бійці 95-ї ОДШБр прорвалися в районі населеного пункту Медвеже Курської області.

Важливо

Веселе, Медмеже і ще два райони: ЗСУ просунулися в Курській області, — OSINT (карти)

Обстановка в Курській області

Станом на 20 вересня підрозділи Сил оборони України просунулися в Курській області біля населеного пункту Любимівка, а також у Глушківському районі.

Своєю чергою противник у спробі зупинити просування українських сил активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами.

Коментуючи розклад сил на цій ділянці фронту, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський заявив, що внаслідок Курської операції вдалося відвернути 40 тисяч військовослужбовців. За його словами, це певним чином позначається на загальній ситуації в російсько-українській війні.