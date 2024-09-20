"Успіхи чималі": ЗСУ просунулися біля Любимівки в Глушківському районі Курської області, — офіцер

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", є значні успіхи в деяких районах Курської області, але зараз діє режим "тотальної інформаційної тиші".

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Сили оборони України просунулися на Курському напрямку в районі Любимівки, також є значні успіхи в Глушківському районі Курської області. Про це лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив у Telegram-каналі "Офіцер+".

"На Курському напрямку просування і позитивні новини в районі Любимівки. Також підрозділи СОУ досягають успіху в Глушківському районі", — йдеться в публікації.

Скріншот публікації про те, що відбувається в Глушківському районі Курської області

Він промовчав про подробиці, пославшись на режим "тотальної інформаційної тиші".

"Тримаю кулаки за те, щоб скоро ви самі все дізналися", — також наголошується в повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про продовження операції ЗСУ в Курській області.

Карта Deepstate: Курська область

"Авіація ворога продовжує бомбити свою територію", — йдеться у зведенні. Зазначається, що за минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіаударів, скинувши 27 КАБів.

Нагадаємо, що війська РФ атакували Україну вночі "Шахедами". Вибухи чули в багатьох регіонах.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, війська РФ просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області. Генштаб назвав "найгарячішим" напрямком Курахівський. За підтримки авіації війська РФ 49 разів атакували позиції ЗСУ біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.