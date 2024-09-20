ЗС РФ просунулися біля 4 населених пунктів Донецької області, — DeepState (карти)

У Генштабі ЗСУ заявили, що "найгарячішим" напрямком був Курахівський. Так, ворог за підтримки авіації 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

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Російські окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState у звіті від 20 вересня.

За словами експертів, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки і в Торецьку.

Бої біля Нью-Йорка Фото: DeepState

Бої біля Галицинівки Фото: DeepState

Бої біля Іванівського Фото: DeepState

Бої в Торецьку Фото: DeepState

Також у Генштабі ЗСУ ввечері 19 вересня заявили, що загалом від початку доби відбулося 163 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе і здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Повідомляється, що "найгарячішим" напрямком був Курахівський. Так, ворог за підтримки авіації 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі триває 13 бойових зіткнень.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту", — зазначили в Генштабі.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що в Курську область вдалося відтягнути 40 тисяч військових РФ. Він зазначив, що в Курській області тривають активні дії, ЗСУ поповнюють обмінний фонд, що загалом впливає на загальну ситуацію на війні.

Також повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ захопили кілька кварталів у Гірнику і рухаються на захід від Українська. У місті Гірник окупанти намагаються просуватися, проте бійці ЗСУ тримають оборону. У Генштабі повідомляють, що бої тривають.