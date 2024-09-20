ВС РФ продвинулись у 4 населенных пунктов Донецкой области, — DeepState (карты)

В Генштабе ВСУ заявили, что самым "горячим" направлением было Кураховское. Так, враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

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Российские оккупанты продвинулись у четырех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в отчете от 20 сентября.

По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

Бои у Нью-Йорка Фото: DeepState

Бои у Галицыновки Фото: DeepState

Бои у Ивановского Фото: DeepState

Бои в Торецке Фото: DeepState

Также в Генштабе ВСУ вечером 19 сентября заявили, что всего с начала суток произошло 163 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сообщается, что самым "горячим" направлением было Кураховское. Так, враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боестолкновений.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", — отметили в Генштабе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Курскую область удалось оттянуть 40 тысяч военных РФ. Он отметил, что в Курской области продолжаются активные действия, ВСУ пополняют обменный фонд, что в целом влияет на общую ситуацию на войне.

Также сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ захватили несколько кварталов в Горняке и движутся на запад от Украинска. В городе Горняк оккупанты пытаются продвигаться, однако бойцы ВСУ держат оборону. В Генштабе сообщают, что бои продолжаются.