В Курскую область удалось оттянуть 40 тыс. военных РФ, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что в Курской области продолжаются активные действия, ВСУ пополняют обменный фонд, что в целом влияет на общую ситуацию на войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось уменьшить штурмовой потенциал российских войск в Донецкой области, несмотря на сложную ситуацию на фронте. Об этом он сообщил во время вечернего обращения в четверг, 19 сентября.

По его словам, на Кураховском и Покровском направлениях ежедневно идут тяжелые бои. Но прилагается максимум усилий для устойчивости украинских боевых бригад.

Президент отметил, что провел ряд важных встреч с военными и представителями специальных служб, в частности с главкомом ВС, Службой внешней разведки и министром обороны. Главной темой совещаний было формирование стратегии для будущих переговоров с международными партнерами, которые будут охватывать ситуацию в Донецкой области и других направлениях.

Зеленский также прокомментировал операцию в Курской области.

"На это направление (Курск. — Ред.) уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", — сказал глава государства.

19 сентября издание BILD написало, что операция в Курской области улучшила ситуацию на Харьковщине. Военный с позывным "Лекс" из батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко рассказал, что за последние три недели состоялась только одна крупная атака.

17 сентября британское издание The Financial Times сообщило, что войска РФ направили 38 тысяч личного состава для ведения боевых действий в Курской области. Штурмовые бригады были передислоцированы с юга Украины.