Операция в Курской области улучшила ситуацию на Харьковщине, — офицер ВСУ (фото)

Украинский военнослужащий отметил, что с момента, как началось наступление в Курской области, вражеские атаки на Харьковском направлении происходят гораздо реже.

Related video

Наступление украинских военных на Курщине улучшило положение ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет издание BILD.

"С начала нашего наступления в Курской области количество попыток россиян атаковать здесь уменьшилось. Только одна крупная атака состоялась три недели назад. Из 11 их танков и БТР мы уничтожили десять с помощью дронов. Только один сумел уйти", — отмечает издание со ссылкой на военного с позывным "Лекс" из батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Издание отмечает, что российские войска проводят наступательные бои с мая. Ему противостоит батальон "Ахиллес" — 500 его бойцов "охотятся" на российских солдат и бронетехнику с помощью дронов-камикадзе, среди которых — и немецкие беспилотники.

"Немецкие дроны действительно хорошие, я бы дал им восемь баллов по шкале от одного до десяти", — рассказывает оператор дронов с позывным Инди.

Каждый немецкий дрон стоит около 300 евро. За один день Инди и Лекс использовали более 10 штук. В результате удалось "минуснуть" российского солдата, уничтожить армейский УАЗ-2206 "буханка", несколько антенн и вражеских укрытий.

Работа батальона "Ахиллес"

Батальон "Ахиллес" Фото: Bild

Напомним, ВСУ удалось осуществить прорыв в Курской области. Сейчас они постепенно продвигаются, что вызывает у россиян обеспокоенность. Так, украинским войскам удалось пройти внутрь на глубину "нескольких километров", в результате российская группировка войск численностью около 8 тысяч человек оказалась под угрозой "котла".