"Загнали в котел": в Курской области 8 000 военных РФ угрожает окружение, — СМИ (видео)

По данным Telegram-канала БПЛА Khorne, ВСУ могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. И что теперь российским войскам придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.

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Украинские военные могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. Об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов, среди прочих паблик подразделения БПЛА Khorne.

По их утверждениям, украинские силы прошли на глубину "нескольких километров". На выложенном видео запечатлена украинская бронетанковая колонна, которая, по словам авторов публикации, движется к населенному пункту Веселое, в российском тылу. Сообщается, что войскам РФ придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.

Теперь усилиями ВСУ российская группировка войск численностью порядка 8 тысяч человек может оказаться в "котле" в Курской области, об этом также пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Бронетанковая колонна в Курской области

"У них есть два варианта — оставить больше территории или попасть в котел, — объяснил он, добавив, что в шахматах такое положение называют "вилкой". — Конь в любом случае что-то забирает: или ферзя или ладью".

Напомним, что в рядах ВСУ прорыв в Курской области назвали одной из самых серьезных операций за 400 лет.

Также сообщалось, что в британской разведке показали, как уничтожаются понтоны в Курской области.