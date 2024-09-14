"Загнали в котел": у Курській області 8 000 військових РФ загрожує оточення, — ЗМІ (відео)

За даними Telegram-каналу підрозділу БПЛА Khorne, ЗСУ могли прорвати російський кордон на ще одній ділянці в Курській області. І що тепер російським військам доведеться залишати території, щоб уникнути оточення.

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Українські військові могли прорвати російський кордон на ще одній ділянці в Курській області. Про це повідомила низка українських Telegram-каналів, серед інших паблік підрозділу БПЛА Khorne.

За їхніми твердженнями, українські сили пройшли на глибину "кількох кілометрів". На викладеному відео зображена українська бронетанкова колона, яка, за словами авторів публікації, рухається до населеного пункту Веселе, у російському тилу. Повідомляється, що військам РФ доведеться залишати території, щоб уникнути оточення.

Тепер зусиллями ЗСУ російське угруповання військ чисельністю близько 8 тисяч осіб може опинитися в "котлі" в Курській області, про це також пише український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Бронетанкова колона в Курській області

"У них є два варіанти — залишити більше території або потрапити в котел, — пояснив він, додавши, що в шахах такий стан називають "вилкою". — Кінь у будь-якому разі щось забирає: або ферзя, або туру".

Нагадаємо, що в лавах ЗСУ прорив у Курській області назвали однією з найсерйозніших операцій за 400 років.

Також повідомлялося, що в британській розвідці показали, як знищують понтони в Курській області.