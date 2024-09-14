"Одна з найсерйозніших операцій за 400 років": бійці ЗСУ оцінили прорив у Курській області

За словами командира 225-го ОШБ Олега Ширяєва, наступ у Курській області був однією з найсерйозніших операцій на території противника ні більше ні менше з часів гетьмана Петра Сагайдачного.

Related video

Підрозділи 225-го ОШБ з перших днів Курської операції виконували завдання з прориву за лінії оборони ЗС РФ і намагалися пройти якнайдалі в Курській області. Ця операція — унікальна для оборонної війни України проти РФ, ба більше, її порівнюють із тим, що відбувалося в Другу світову, зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко. Про це пише Oboz.ua.

Командир 1-ї штурмової роти з позивним Швед пояснив, що першою метою був прорив оборони, щоб дозволити іншим підрозділам зайти вглиб Курської області.

За словами командира роти вогневої підтримки Сан Санича, про місце проведення операції бійцям повідомили приблизно за добу до початку, а до цього просто сказали про передислокацію в Сумську область. До цього підготовка бійців ЗСУ була найвищою за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

Спеціальні штурмові роти пройшли посилені тренування, інша частина батальйону утримувала оборону Часового Яру, згодом її перекинули в Сумську область.

"Наш батальйон пройшов найгарячіші точки <...> Кожна локація відрізняється, і ведення бойових дій, і зброя, що застосовується, і обладнання", — пояснив Сан Санич. За його словами, початок Курської операції був динамічним: бронетехніку підтримували важкі кулемети. На перший план вийшли несподіванка і швидкість.

ЗС РФ кинули основні сили на Покровськ і в Харківську область, тому наступ під Курськом став "ударом під дих противнику", вважає командир 225-го ОШБ Олег Ширяєв.

Водночас за його словами, у російських військах усвідомлювали, що Україна збирається атакувати. Хай там як, вони виявилися не готовими: на першій лінії перебували строковики, які "охоче здавалися в полон, опір був мінімальним".

Командир батальйону зазначив, що його окремий штурмовий батальйон взяв у полон 50 осіб.

Підрозділ не зустрічав якихось незвичайних трофеїв — найчастіше запасні автомати в окопах. Техніки було небагато, оскільки штурмовий батальйон іде першим. Наступні підрозділи, найімовірніше, набрали чимало, пояснили бійці 225-го ОШБ.

Слабкою стороною російських військ, за словами бійців ЗСУ, виявилося те, що у них не було розуміння, що робити. Сильні сторони — авіація і БПЛА.

"Усі завдання нашим підрозділом були виконані на 100% і в поставлені терміни. Якби стояло завдання увійти в Курськ або ще кудись, його б виконали", — зазначив Сан Санич.

З проблемами, що виникали, ЗСУ справлялися миттєво:, тому що все було продумано досить добре.

Олег Ширяєв вважає, що це була одна з найсерйозніших операцій на території противника ні більше ні менше за останні чотири століття — з часів гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, що в ДШВ показали, як розбили підрозділ ВДВ РФ у Курській області.

Також повідомлялося, що в розвідці Британії показали, як знищують понтони в Курській області.