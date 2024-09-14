Операція триває: в розвідці Британії показали, як знищуються понтони в Курській області (фото)

У відомстві зазначили, що ціллю такої діяльності військових є порушення логістики ворожих військ.

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Збройні сили України продовжують знищувати мости через річку Сейм в Курській області. Таким чином українські військові намагаються порушити логістику військ РФ. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії, оприлюднивши відповідні супутникові знімки

"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", — зазначили там.

Знищення понтонів в Курській області

Знищення понтонів в Курській області

Знищення понтонів в Курській області

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що українські війська зруйнували всі 3 наявні мости через річку Сейм, внаслідок чого близько 3 000 солдатів РФ опинилися в пастці.

Сили оборони також знищили понтонні переправи, які звели росіяни. OSINT-розслідувачі встановили координати понтонів. Понтони та інженерні машини стояли на річці Сейм неподалік від раніше підірваних мостів. Тоді було мінімум три удари по переправах ЗС РФ на річці Сейм. Засоби ураження влучали як по понтонах, так і по інженерній техніці, яка стояла неподалік і брала участь у переправі.

Згодом про втрату росіянами двох переправ в Курській області повідомлялось і в Повітряних силах. Тоді зазначалось, що мости було атаковано керованими авіаційними бомбами.

Нещодавно ЗСУ ударили по скупченню росіян біля понтонної переправи на Курщині. Тоді військові дочекались, поки росіяни скупчаться біля переправи, і ударили касетними боєприпасами.