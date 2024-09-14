Операция продолжается: в разведке Британии показали, как уничтожаются понтоны в Курской области (фото)

В ведомстве отметили, что целью такой деятельности военных является нарушение логистики вражеских войск.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области. Таким образом украинские военные пытаются нарушить логистику войск РФ. Об этом сообщает военная разведка Великобритании, обнародовав соответствующие спутниковые снимки

"Украина и дальше препятствует российской логистике в Курской области серией ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", — отметили там.

Уничтожение понтонов в Курской области

Уничтожение понтонов в Курской области

Уничтожение понтонов в Курской области

Напомним, 22 августа сообщалось, что украинские войска разрушили все 3 имеющиеся мосты через реку Сейм, в результате чего около 3 000 солдат РФ оказались в ловушке.

Силы обороны также уничтожили понтонные переправы, которые возвели россияне. OSINT-расследователи установили координаты понтонов. Понтоны и инженерные машины стояли на реке Сейм неподалеку от ранее взорванных мостов. Тогда было минимум три удара по переправам ВС РФ на реке Сейм. Средства поражения попадали как по понтонам, так и по инженерной технике, которая стояла неподалеку и участвовала в переправе.

Впоследствии о потере россиянами двух переправ в Курской области сообщалось и в Воздушных силах. Тогда отмечалось, что мосты были атакованы управляемыми авиационными бомбами.

Недавно ВСУ ударили по скоплению россиян возле понтонной переправы на Курщине. Тогда военные дождались, пока россияне скопятся возле переправы, и ударили кассетными боеприпасами.