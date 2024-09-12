Переправили на тот свет: в ВСУ показали эффектную работу кассетных ATACMS по понтону на Курщине (видео)

Украинские военные дождались, пока у переправы скопится определенное количество россиян и ударили по ним кассетными боеприпасами.

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Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. Работу HIMARS по скоплению российской пехоты и техники показал дивизион артиллерийской разведки "Команчи" 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

В видео показана совместная работа 14-го отдельного полка и реактивной артиллерии. На видео зафиксировано, как россияне накопились возле переправы через реку Сейм. По ним и ударили кассетными боеприпасами ATACMS. Они поразили большую площадь по обоим берегам реки.

Работу реактивного артиллерийского комплекса HIMARS показывал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отмечал эффективность уничтожения техники и живой силы противника по всей линии фронта. Залужный отмечал, что экипажи РСЗО находятся в постоянном ожидании и в случае обнаружения вражеской цели за считанные минуты загружаются и выезжают на огневую позицию.

Отметим, что украинские военные в ответ на контрнаступление россиян к западу от Снагости Курской области начали новые атаки. Однако российские войска контрнаступают, пытаясь вытеснить Силы обороны с их позиций. По словам президента Украины Владимира Зеленского, контрнаступательные действия ВС РФ рядом с населенными пунктами в российском регионе являются частью украинского плана, поэтому ситуация контролируемая. В Министерстве обороны Российской Федерации отметили о попытке отражения операции ВСУ в Курской области.