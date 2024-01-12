Не оставляют ВС РФ ни единого шанса: Залужный показал работу экипажа HIMARS (видео)

Главнокомандующий ВСУ отметил, что военные находятся в постоянном ожидании, и как только появляется вражеская цель — за считанные минуты загружаются и выезжают на огневую позицию.

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Силы обороны продолжают эффективно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. По целям украинские военные отрабатывают с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта", — говорится в сообщении генерала.

Залужный отметил, что экипажи РСЗО находятся в постоянном ожидании, и как только появляется вражеская цель — за считанные минуты загружаются и выезжают на огневую позицию.

"Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда изгнать их с родной земли", — подчеркивают военнослужащие одного из экипажей.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины обнародовал видео работы одного из экипажей.

Напомним, 10 января ССО сообщали, что на одном из участков фронта на Южном направлении российские оккупанты потеряли САУ и РСЗО. По ним отработали с HIMARS бойцы Сил специальных операций вместе с артиллеристами Сил обороны.

Также 5 января Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали об уничтожении двух российских САУ "Нона-С" на Запорожском направлении.

Кроме того, 3 января на том же направлении бойцы Сил Специальных операций скорректировали огонь HIMARS по российскому экипажу БпАК ZALA.