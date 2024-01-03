ССО скорректировали огонь HIMARS по экипажу БпАК ZALA: какие потери понес враг (видео)

С помощью дрона украинские военные заметили российский БпАК ZALA и экипаж. После точного удара противник понес потери, а в небо поднялся густой дым.

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Бойцы Сил Специальных операций скорректировали огонь HIMARS по российскому экипажу БпАК ZALA на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"На Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия", — говорится в сообщении.

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Украинские операторы навели и скорректировали огонь HIMARS артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины по вражеской цели, в результате огневого поражения был уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и сам беспилотный летательный аппарат.

В пресс-службе ССО опубликовали видео, на котором показали, как украинские военные зафиксировали российский беспилотник ZALA во время приземления. После чего к аппарату подошли двое российских военных. В этот момент операторы ССО навели огонь HIMARS по врагу. В результате произошел взрыв, в небо поднялся густой дым, а противник понес потери в личном составе и технике.

Напомним, 2 января стало известно, что украинские бойцы уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" стоимостью 250 миллионов долларов. Это удалось сделать с помощью американской реактивной установки М142 HIMARS.

В тот же день украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что на Запорожском направлении российская БМД попала под обстрел и подорвалась на мине. По его словам, 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" работала над уничтожением российской техники.