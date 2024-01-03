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ССО скоригували вогонь HIMARS по екіпажу БпАК ZALA: яких втрат зазнав ворог (відео)

Знищення БпАК ZALA, екіпаж РФ, ZALA, ЗС РФ, дим
Українські бійці знищили екіпаж БпАК ZALA

За допомогою дрона українські військові помітили російський БпАК ZALA та екіпаж. Після влучного удару противник зазнав втрат, а в небо здійнявся густий дим.

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Бійці Сил Спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по російському екіпажу БпАК ZALA на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"На Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж БпАК ZALA противника, який намагався провести розвідувальні дії", — йдеться у повідомленні.

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Українські оператори навели та скоригували вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Збройних сил України по ворожій цілі, в результаті вогневого ураження було знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та сам безпілотний літальний апарат.

У пресслужбі ССО опублікували відео, на якому показали, як українські військові зафіксували російський безпілотник ZALA під час приземлення. Після чого до апарату підійшли двоє російських військових. У цей момент оператори ССО навели вогонь HIMARS по ворогу. В результаті відбувся вибух, у небо здійнявся густий дим, а противник зазнав втрат в особовому складі та техніці.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що українські бійці знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ" вартістю 250 мільйонів доларів. Це вдалося зробити за допомогою американської реактивної установки М142 HIMARS.

Того ж дня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на Запорізькому напрямку російська БМД потрапила під обстріл та підірвалася на міні. З його слів, 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг" працювала над знищенням російської техніки.