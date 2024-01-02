Новорічна "роздача" подарунків: російську БМД ефектно знищили під Вербовим (відео)

Над знищенням ворожої техніки працювалли бійці НГУ. Це сталося на ділянці Новопрокопівка – Вербове на Запорізькому напрямку.

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На Запорізькому напрямку з російською БМД сталася велика неприємність. Вона потрапила під обстріл і крім цього підірвалася на міні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

"БМД-4М із піхотою повітряно-десантних військ потрапила під максимально щедру новорічну роздачу "подарунків" з усіх боків. Тут і скидання гранати, робота гармати, і наїзд на міну. Для повного комплекту, мабуть, не вистачає HIMARS", — написав журналіст.

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Він зазначив, що над знищенням ворожої техніки працювала 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг". Це сталося на ділянці Новопрокопівка – Вербове на Запорізькому напрямку.

"В результаті одного загарбника взято в полон, решту знищено", — проінформував Бутусов.

Нагадаємо, що біля Авдіївки 4 бійці ЗСУ буквально "викурили" окупантів з бліндажу і захопили позиції. Росіян на позиції було більше, ніж українських піхотинців, але останні змогли ліквідувати двох загарбників, а решту взяти в полон.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти штурмували власні позиції. Спочатку вони рознесли їх з танку, а далі пішли на штурм піхотою.