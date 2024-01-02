Новогодняя "раздача" подарков: российскую БМД эффектно уничтожили под Вербовым (видео)

Над уничтожением вражеской техники работали бойцы НГУ. Это произошло на участке Новопрокоповка — Вербово на Запорожском направлении.

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На Запорожском направлении с российской БМД произошла большая неприятность. Она попала под обстрел и кроме этого подорвалась на мине. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"БМД-4М с пехотой воздушно-десантных войск попала под максимально щедрую новогоднюю раздачу "подарков" со всех сторон. Здесь и сброс гранаты, работа пушки, и наезд на мину. Для полного комплекта, видимо, не хватает HIMARS", — написал журналист.

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Он отметил, что над уничтожением вражеской техники работала 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг". Это произошло на участке Новопрокоповка — Вербово на Запорожском направлении.

"В результате один захватчик взят в плен, остальные уничтожены", — проинформировал Бутусов.

Напомним, что возле Авдеевки 4 бойца ВСУ буквально "выкурили" оккупантов из блиндажа и захватили позиции. Россиян на позиции было больше, чем украинских пехотинцев, но последние смогли ликвидировать двух захватчиков, а остальных взять в плен.

Ранее сообщалось, что на Луганщине оккупанты штурмовали собственные позиции. Сначала они разнесли их из танка, а дальше пошли на штурм пехотой.