Сидел со связанными руками: бойцы ВСУ спасли дроном украинского военнопленного (видео)

Бойцы рассказывают, что получили приказ помочь "соседям" из другой бригады ВСУ отбить штурм. Было принято решение уничтожать врага сбросами и спасти пленного.

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Украинские защитники спасли своего собрата, который попал в плен к оккупантам. Для этого они воспользовались дроном. Об этом сообщает пресс-служба десантно-штурмовых войск.

По словам десантников, пилоты дронов 95-й десантно-штурмовой бригады с дрона следили за позициями россиян, в частности, они работали по участку, который контролировал враг. Украинские защитники благодаря сбросам ликвидировали многих оккупантов, а когда всех россиян уничтожили, в траншее заметили пленного бойца ВСУ, который сидел со связанными руками.

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Бойцы рассказывают, что получили приказ помочь соседям отразить штурм. Было принято решение уничтожать врага сбросами и любым способом спасти пленного.

"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленного — мигать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это — свои и начал идти за нашим дроном, — рассказывает командир группы беспилотных систем "Шериф".

Солдат поднял голову и спросил, в какую сторону ему идти — бойцы показали направление. Он шел за дроном, а в это время аэроразведчики заметили уцелевшего оккупанта, который заметил движение украинского военнопленного.

"Когда мы так выводили нашего собрата, то еще встретился один уцелевший "орк". Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и "затрехсотил" его, и дальше продолжил выводить собрата к его подразделению", — рассказывают в ДШВ.

Бойца довели до блиндажа в безопасное место, где группа уже его забрала.

Напомним, что украинские военные из роты ударных БпЛА "Шершни Довбуша" из 68-й отдельной егерской бригады с помощью дрона взяли в плен российского оккупанта. Бойцы уточнили, что дали российскому оккупанту единственный шанс сдаться в плен и что его уже допросили, получив всю важную информацию.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ под Бахмутом взял оккупанта в плен. Военный ВС РФ, увидев дрон, понял, что может потерять жизнь и попросил его не убивать.