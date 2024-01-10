Восстановлению не подлежит: ССО с HIMARS поймали вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С" (видео)

Вражескую технику бойцы ССО обнаружили во время проведения воздушной разведки. Оккупанты пытались спрятать ее в лесных насаждениях.

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На одном из участков фронта на Южном направлении российские оккупанты потеряли САУ и РСЗО. По ним отработали с HIMARS бойцы Сил специальных операций вместе с артиллеристами Сил обороны. Об этом сообщают в телеграмм-канале сил Спецопераций.

"ССО навели огонь HIMARS на вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С". Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и РСЗО "Торнадо-Г", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы ССО определили координаты вражеских целей и передали их артиллеристам из другого подразделения Сил обороны Украины. Те успешно по ним отработали из HIMАRS.

"В результате огневого поражения "Мста-С" уничтожена, "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит восстановлению", — сообщили в пресс-службе ССО.

Напомним, что 10 января стало известно, что нацгвардейцы дронами уничтожили вражеские танки и САУ 2С3 "Акация". Ликвидировали технику противника аэроразведчики 27-й Печерской бригады.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны с тепловизорами РФ портят жизнь Силам обороны на передовой. Бойцы не могут ни согреться, ни высушить одежду, ни разжечь буржуйки.