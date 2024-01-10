"Даже в морозы": нацгвардейцы дронами уничтожили вражеские танки и САУ 2С3 "Акация" (видео)
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что ликвидировали технику противника аэроразведчики 27 Печерской бригады.
Воины Национальной гвардии Украины продолжают ликвидировать танки и бронетранспортеры российских оккупантов, активно используя беспилотники. Об этом в среду, 8 января, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"Даже в лютые морозы до -20 бойцы Национальной гвардии Украины продолжают ликвидацию оккупантов. В частности, с воздуха", — отмечается в заметке.
Кроме того, в пресс-службе МВД опубликовали видео с результатами работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины.
Потери российских оккупантов
В течение одной недели воины бригады уничтожили:
- 3 боевые бронированные машины;
- 2 танка;
- бронетранспортер;
- 152-мм САУ 2С3 "Акация".
"Не сбавляют темп наши ребята! И в дальнейшем земля под врагом будет гореть", — отмечают в МВД.
Напомним, 28 ноября Силы Специальных операций ВСУ сообщили, что украинские военные на южном операционном направлении обнаружили и помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку россиян 2С3 "Акация".
Кроме того, 9 января в пресс-службе СБУ сообщили, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины показали уничтожение личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на фронте.