"Взрывные подарки": бойцы "Альфа" уничтожили бронетехнику ВС РФ с помощью FPV-дронов (видео)

Украинские бойцы обнаруживали вражескую технику с воздуха. Среди потерь ВС РФ — танки, самоходные гаубицы, БТР и личный состав.

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Бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины показали уничтожение личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на фронте. Видео опубликовали в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Воины ЦСО "А" СБУ уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов", — говорится в сообщении.

Спецназовцы с новыми силами бьют противника на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки".

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В опубликованном ролике показали, как украинские военные на разных участках фронта с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаруживали российских военных и их боевую технику. После этого операторы дронов направляли аппараты на врага, в результате удачных ударов противник погибал, а в небо поднимался густой черный дым. Кроме этого, поражению подвергались и боевые машины ВС РФ.

"Первый нынешний отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным", — добавили в СБУ.

Напомним, 8 января в пресс-службе ССО рассказали об уничтожении российского комплекса орбитального подавления спутников "Тирада-2". Украинские военные обнаружили вражеский комплекс во время разведывательных действий на Донецком направлении.

5 января стало известно, что на Запорожском направлении бойцы ССО уничтожили две российские САУ "Нона-С". Украинские военные обнаружили вражескую технику с помощью беспилотника и скорректировали огонь HIMARS.