Навели огонь HIMARS: бойцы ССО уничтожили две САУ "Нона-С" на Запорожском направлении (видео)

Украинские бойцы обнаружили российскую военную технику с помощью беспилотника, после чего скорректировали огонь HIMARS. В результате две САУ "Нона-C" загорелись, а в небо поднялся густой серый дым.

Related video

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили две российские САУ "Нона-С" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Во время разведывательных действий на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили две самоходных артиллерийских установки 2С9 "Нона-С" противника", — говорится в сообщении.

Важно

"Поймали на горячем": ВСУ уничтожили важный узел связи россиян дронами-бомберами (видео)

Операторы ССО навели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны на российскую технику. Благодаря удачной корректировке огневыми поражениями были уничтожены обе САУ.

В пресс-службе ССО опубликовали видео, в котором показали, как украинские военные обнаружили вражескую военную технику с помощью беспилотного летательного аппарата. После этого бойцы скорректировали огонь HIMARS, в результате чего произошел взрыв, две единицы САУ загорелись, а в небо поднялся густой серый дым.

САУ "Нона-С": что известно

САУ "Нона-С" предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск во время боя. Ее основным оружием является миномет-пушка калибра 120 мм.

САУ "Нона-С" Фото: Википедия

Напомним, 2 января в Госпогранслужбе рассказали, что в Харьковской области бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" поразили систему радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Украинским бойцам удалось это сделать с помощью дронов-камикадзе.

4 января стало известно, что на Донецком направлении украинские военные уничтожили российскую военную технику и личный состав. Бойцам ВСУ удалось поразить пять единиц техники ВС РФ на разных участках фронта.