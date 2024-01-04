"Гореть будет каждый": ВСУ уничтожили врага и его технику на Донбассе (видео)

К востоку от села Терны Донецкой области оккупанты почувствовали возможность продвигаться из-за ранее добытых позиционных успехов, но украинские военные сдерживают давление врага, рассказали аналитики DeepState.

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На Донецком направлении бойцы 97-го батальона 60-й ОМБр вместе с 21-й ОМБр показали уничтожение военной техники Вооруженных сил Российской Федерации и личного состава врага на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 97-го батальона 60-й ОМБр в Telegram.

"97-й батальон 60-й ОМБр с 21-й ОМБр уничтожает технику и оккупантов на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

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В пресс-службе батальона опубликовали видео, в котором показали, как украинские операторы с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали пять единиц российской военной техники на разных участках фронта. После чего бойцы ВСУ начали наносить точные удары по ней, в результате чего противник понес потери в технике и личном составе, а в небо поднимался огонь и густой дым.

Кроме этого, украинские военные показали остатки уничтоженной техники врага.

"Остатки уничтоженной в видео вражеской техники. Гореть будет каждый оккупант", — добавили бойцы.

Аналитики DeepState отметили, что бойцы уничтожили россиян и их технику на востоке от села Терны Донецкой области, где ситуация остается сложной.

"Враг почувствовал возможность продвижения через ранее полученные позиционные успехи, поэтому сконцентрировал там силы и пытается продолжать штурмовать. Силы Обороны уничтожают врага, сдерживая давление противника", — отметили в DeepState.

Напомним, 2 января в Госпогранслужбе рассказали о поражении российской системы радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Пограничникам бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" удалось это сделать с помощью дрона-камикадзе.

В тот же день украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что на Запорожском направлении российская БМД попала под обстрел, а затем подорвалась на мине.