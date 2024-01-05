Навели вогонь HIMARS: бійці ССО знищили дві САУ "Нона-С" на Запорізькому напрямку (відео)

Українські бійці виявили російську військову техніку за допомогою безпілотника, після чого скоригували вогонь HIMARS. У результаті дві САУ "Нона-C" загорілися, а в небо здійнявся густий сірий дим.

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили дві російські САУ "Нона-С" на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили дві самохідних артилерійських установки 2С9 "Нона-С" противника", — йдеться у повідомленні.

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Оператори ССО навели вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони на російську техніку. Завдяки вдалому коригуванню вогневими ураженнями були знищені обидві САУ.

У пресслужбі ССО опублікували відео, у якому показали, як українські військові виявили ворожу військову техніку за допомогою безпілотного літального апарату. Після цього бійці скоригували вогонь HIMARS, у результаті чого відбувся вибух, дві одиниці САУ загорілися, а в небо здійнявся густий сірий дим.

САУ "Нона-С": що відомо

САУ "Нона-С" призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ під час бою. Її основною зброєю є міномет-гармата калібру 120 мм.

САУ "Нона-С" Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 2 січня у Держприкордонслужбі розповіли, що в Харківській області бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" уразили систему радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Українським бійцям вдалося це зробити за допомогою дронів-камікадзе.

4 січня стало відомо, що на Донецькому напрямку українські військові знищили російську військову техніку та особовий склад. Бійцям ЗСУ вдалося уразити п'ять одиниць техніки ЗС РФ на різних ділянках фронту.