"Уничтожено до основания": под удар бойцов ССО попала вражеская САУ 2С3 "Акация" (видео)

Операторы 73-го морского центра оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений.

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Украинские военные на южном операционном направлении обнаружили и помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку россиян 2С3 "Акация". Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает официальный Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

В пресс-службе рассказали, что нашли и идентифицировали замаскированную вражескую технику операторы 73-го морского центра ССО.

Воины ССО оперативно передали координаты российской 2С3 "Акация" одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали по ней огонь.

"Точным выстрелом техника противника уничтожена дотла", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы ССО опубликовали видеоролик уничтожения самоходной артиллерийской установки россиян.

Напомним, 27 ноября в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сообщили, что на одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ попали в три танка оккупантов, которые двинулись на штурм их позиций.

Также 24 ноября в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что на фронте уничтожили российскую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники. В общем ликвидировали более 200 оккупантов.

Напомним, Сичеславская бригада 24 ноября показала уничтожение войск РФ. Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую пехоту, блиндаж и УАЗ. После точных ударов военные РФ погибли, а техника взорвалась.