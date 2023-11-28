"Знищено вщент": під удар бійців ССО потрапила ворожа САУ 2С3 "Акація" (відео)

Оператори 73-го морського центру оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів.

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Українські військові на південному операційному напрямку виявили та допомогли знищити самохідну артилерійську установку росіян 2С3 "Акація". Про це у вівторок, 28 листопада , повідомляє офіційний Telegram-канал Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

У пресслужбі розповіли, що знайшли та ідентифікували замасковану ворожу техніку оператори 73-го морського центру ССО.

Воїни ССО оперативно передали координати російської 2С3 "Акація" одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували по ній вогонь.

"Точним пострілом техніку противника знищено вщент", — йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці ССО опублікували відеоролик знищення самохідної артилерійської установки росіян.

Нагадаємо, 27 листопада у пресслужбі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повідомили, що на одній з ділянок фронту на сході бійці Волинської бригади ЗСУ поцілили три танки окупантів, які рушили на штурм їхніх позицій.

Також 24 листопада у пресслужбі Служби безпеки України повідомили, що на фронті знищили російську піхоту під час штурму і три десятки броньованої техніки. Загалом ліквідували понад 200 окупантів.

Нагадаємо, Січеславська бригада 24 листопада показала знищення військ РФ. Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську піхоту, бліндаж та УАЗ. Після влучних ударів військові РФ загинули, а техніка вибухнула.